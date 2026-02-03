Galatasaray liderlik DNA’sını konuşturdu! Son 63 haftanın 58’inde zirvede

SÜPER LİG'de bu sezon 20 hafta geride kalırken Galatasaray, 49 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sarı-Kırmızılılar, geride kalan maçlarda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Cimbom'un başarısı tesadüf değil. Bu sezon oynanan 20 haftanın 17'sini lider kapatan Aslan, geçen sezon da 38 haftanın 36'sında zirvede yer aldı. Bu istatistikle, Galatasaray son 63 haftanın 58'inde liderlik koltuğuna oturduğu. Sarı- Kırmızılılar, "liderlik DNA'sına" sahip olduğunu gösterdi.

