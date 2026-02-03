En-Nesyri transferinde son perde! Al-Ittihad imzası Arabistan’da an meselesi

Suudi Pro Lig'in onay verdiği Youssef En-Nesyri, dün Kocaelispor maçında forma giyerken Al-Ittihad transferinin Arabistan'da son gün içinde tamamlanması bekleniyor. En-Nesyri'nin Al-Ittihad'ın teklifini daha önce kabul ettiği bilinirken, Suudi Pro Lig'den gelen onayla birlikte gözler artık resmi imza ve açıklamaya çevrildi... Transferin, Arabistan'da pencere kapanmadan önce kapanış yapan hamlelerden biri olması bekleniyor. En-Nesyri'nin sözleşmesiyle ilgili detaylar imzalardan sonra belli olacak.

