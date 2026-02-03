Beşiktaş'tan sürpriz transfer iddiası! Metzli Alpha Toure için kiralama görüşmesi

PODCAST CANLI YAYIN

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlılar'ın Fransız ekibi Metz'de forma giyen 20 yaşındaki Senegalli ön libero Alpha Toure'yi kiralamak için oyuncunun menajeri ve Fransız temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar'ın sol bekte de görev yapabilen genç futbolcunun transferiyle ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon 23 maç forma giyen genç futbolcu skor katkısında bulunamadı.

