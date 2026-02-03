Beşiktaş'tan sürpriz transfer iddiası! Metzli Alpha Toure için kiralama görüşmesi
Beşiktaş’ın Metz’in 20 yaşındaki Senegalli ön liberosunu kiralamak için oyuncunun menajeriyle görüşme yaptığı öne sürüldü
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlılar'ın Fransız ekibi Metz'de forma giyen 20 yaşındaki Senegalli ön libero Alpha Toure'yi kiralamak için oyuncunun menajeri ve Fransız temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Siyah-Beyazlılar'ın sol bekte de görev yapabilen genç futbolcunun transferiyle ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon 23 maç forma giyen genç futbolcu skor katkısında bulunamadı.