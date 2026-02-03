Beşiktaş stoper transferi için geri sayıma geçti... Siyah-Beyazlılar, önceki gün yeniden temas kurduğu Emmanuel Agbadou'nuntransferi konusunda Wolverhampton ile anlaşma sağladı. İngiliz kulübüyle olan yapılan görüşmeleri bizzat yöneten başkan Serdal Adalı, 17 milyon euro karşılığında Ada ekibiyle el sıkıştı.

SORUN ÇÖZÜLÜNCE GELECEK

28 yaşındaki Fildişili stoperle de yıllığı3 milyon eurodan 4,5 yıllık sözleşmekonusunda anlaşma sağlandığıöğrenildi.Transferin tamamalanması için FIFADayanışma Katkı Payı olarak US Monastir'e85 bin euro, FC San Pedro'ya ise 765 bineuro ödeme yapılacağı ve bu payın hangikulüp tarafından ödeneceğinin konuşulduğuve ifade ediliyor. Agbadou, bu sorun çözüldüktensonra İstanbul'a gelecek.