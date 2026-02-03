Alperen Şengün’e All-Star şoku! İstatistikleri yetmeyince ABD ayağa kalktı

ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da 16 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı oynanacak NBA All Star karşılaşmasında görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi. Geçtiğimiz sezon ilk kez All- Star seçilen Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün bu kez All-Star kadrosunda yer almadı. Bu durum ABD basını ve Türk basketbolseverlerin de büyük tepkisini çekti.

İSTATİSTİKLERİ DAHA İYİ

Bu sezon 21.0 sayı, 9.2 ribaund ve 6.4 asist ortalamalarıyla Houston'ın öne çıkan isimlerinden biri olan Alperen'in yerine 17.5 sayı ile oynayan Oklahomalı Chet Holmgren'in seçilmesi büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Bunun adı haksızlık" ve "Seçilmesi gerekiyordu" ifadeleri kullanıldı.

HALA UMUT VAR!

Alperen Şengün'ün, seçilmiş oyunculardan birinin sakatlık yaşanması durumunda hala All-Star seçilme ihtimali bulunuyor. Sakatlığı süren Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun karşılaşmada forma giyememe ihtimalinin olduğu ve bunun gerçekleşmesi halinde Alperen'in kadroya ekleneceği öne sürülüyor.