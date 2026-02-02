Beşiktaş Genk’in yıldızı için şartları zorlama kararı aldı

Beşiktaş'ta forvet transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Kartal, geçtiğimiz hafta gündemine aldığı Hyeon-gyu Oh için Genk'le temasa geçip 12 milyon euroluk teklif yapmıştı. Bu teklifi kabul görmeyen Siyah-Beyazlılar'ın Güney Koreli forvet için yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 24 yaşındaki santrfor için şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi. Yapılacak yeni teklifin 15 milyon euro seviyesinde olacağı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Belçika ekibiyle çıktığı 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergileyen 1,87'lik golcünün de Beşiktaş'ta forma giyemeye sıcak baktığı öğrenildi. Güney Koreli forvetin transferinin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekillenmesi bekleniyor. 7 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Oh'un Genk ile kontratı 2028'de sona erecek.

AUGSBURG'UN TALEBİ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş önceki gün Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen Mert Kömür için Alman ekibiyle temasa geçip 10 milyon euro bonservis + 2 milyon euro da bonus olmak üzere 12 milyon euroluk teklif yapmıştı. Bu teklife dün yanıt veren Bundesliga temsilcisinin rakamı düşük bularak reddettiği ve 20 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

NDIDI'YE İZİN YOK

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi'ye Ajax talip oldu. Hollanda ekibi deneyimli futbolcu için Siyah- Beyazlılar'a 2 milyon euro kiralama, 12 milyon euro da satın alma opsiyonu içeren teklif yaptı. Başkan Serdal adalı'nın teklifi reddettiği belirlendi.

MADS HERMANSEN İDDİASI

1 numara transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Danimarka basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tipsbladet'de yer alan haberde Siyah-Beyazlılar'ın İngiliz ekibi West Ham United forması giyen 25 yaşındaki Danimarkalı kaleci Mads Hermansen'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.