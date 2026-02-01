Trabzon Norveçli yıldız için yabancı kontenjanını boşaltmak istiyor

Trabzonspor'da transfer yaşanan belirsizlik devam ediyor. Transfer sezonun bitimine 6 gün gibi az bir süre kalmasına rağmen yabancı kontenjanı dolu olan ve bu sorunu aşmakta zorlanan Trabzonspor, bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Norveçli golcü Daniel Karlsbakk'i bekletmeye devam ediyor. Şu an hala 16 yabancı oyuncusu bulunan Trabzonspor, Edin Visca'nın sözleşmesini askıya alarak bu sayıyı 15'e düşürecek. Ardından Olaigbe'nin Konyaspor'a transferinin kesinleşmesi durumunda bu sayı 14'e düşecek. Ancak Trabzonspor, Karlsbakk'ı açıklayabilmek için kadrodan bir yabancı oyuncu daha göndermek zorunda. 22 yaşındaki Norveçli yıldız golcü de Trabzonspor'dan haber bekliyor. Burada gözler Anthony Nwakaeme, Savic ve Bouchouari'ye çevrilmiş durumda. Ayrıca Karlsbakk dışında sol kanat ve orta sahaya da oyuncu bakan Trabzonspor yönetim kurulunu oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Kalan 6 gün içerisinde bir yandan oyuncularla yolların ayrılması bir yandan da transfer yapılması için çaba harcanacak.

ZENIT AUGUSTO İÇİN ISRARCI

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'in Felipe Augusto ısrarı sürüyor. Brezilya kaynaklarına göre Zenit, 23 yaşındaki golcü için Trabzonspor'a 10 milyon euro bonservis ödeme teklif etti. Bu bedelin yanı sıra sözleşmede 4,5 milyon euro'ya kadar bonus maddeleri yer alıyor. Ayrıca oyuncunun ilerideki satışından %15 pay önerildiği aktarıldı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve transfer sürecinin henüz sonuçlanmadığı belirtildi. Augusto'nun durumu ve Trabzonspor'un nihai kararı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Oyuncunun Trabzonspor'dan ayrılma fikrine sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.

Felipe Augusto için Zenit'in yaptığı ikinci teklifin detaylarına ulaşıldı. Ancak yıldız golcü Trabonspor'dan ayrılmak istemiyor. 10 milyon euro + 4,5 milyon euro bonus + %15 pay teklifi masada.

9 İSİM KAPTAN OLDU

Uğurcan'ın ayrılması ile birlikte Trabzonspor'da kaptanlık hiyerarşisi değişti. Yeni birinci kaptan Stefan Savic'in üst üste yaşadığı sakatlıklar, pazu bandın her hafta değişmesine neden oldu. Bu sezon kaptan olanların sayısı 9'a ulaştı.

SAVUNMADA BÜYÜK SIKINTI

Fırtına son haftalarda kalesini kapatamadı. Süper Lig'de 20 maç sonunda 23 gole engel olamayan Bordo- Mavili takım, bu gollerin büyük bölümünü son haftalarda ağlarında gördü. Karadeniz ekibi, ligin ilk 11 haftasında 7 gol yerken; son 9 karşılaşmada kalesinde 16 gole engel olamayarak kötü bir performans sergiledi.

Haber: Yunus Emre Sel