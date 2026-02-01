Tecrübeli teknik adamdan transfer açıklaması: 'Alabilirsek alacağız yoksa almayacağız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaalterini koruyarak gidiyoruz. Ben kendi menfaatlerimi ve geleceğimi düşünmüyorum. Yeni oyuncular düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız" dedi.

EL BİLAL TOUREALANYA ÖNÜNDE YOK

Kartal'ın yıldız oyuncusu El Bilal Toure, Konyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla bu sezon ligde 4. sarı kartını gördü. Malili futbolcu böylece cezalı duruma düştü. Siyah-Beyazlı oyuncu böylece gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında olmayacak.

ASLLANİ 76'DA GİRDİ82'DE KIRMIZI GÖRDÜ

Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı. Asslani 76'da oyuna girdi. Ancak Arnavut futbolcu, Deniz Türüç'ün tarak kemiğine doğru sert bir hareket yapınca VAR uyarısı sonrasında kırmızı kartla atıldı.

13'ÜNCÜ KEZDİREĞETAKILDILAR

Beşiktaş'ın dünkü maçta Konyaspor karşısında 2 şutu direkten döndü. Siyah-Beyazlılar'da Orkun ve Cengiz'in şutları direkten döndü. Böylece Beşiktaş'ın bu sezon toplam 13 şutu direkten döndü. Geçtiğimiz hafta oynanan Eyüpspor maçında da Beşiktaş'ın 2 şutu direkten dönmüştü.