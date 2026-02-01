Sarı-Kırmızılı ekip evinde Kayserispor ile karşılaşacak! Düdük Adnan Deniz Kayatepe'de olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında bügün sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Süper Lig'de son 7 maçtır kaybetmeyen Galatasaray bugün kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, bugün Sarı- Kırmızılı formayla ilk kez görev alacak. İki yıldızın performansları merak ediliyor.

