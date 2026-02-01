Saran: Omuz omuza durmalıyız! Taraftarla güçleneceğiz

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda flaş açıklamalar yaptı. Saran, camianın ihtiyacı olan tek şeyin omuz omuza durmak olduğunu belirterek, "Bu takım en zor anlarında taraftarıyla birlikte güçlenmiştir. Bu takım hepimizin desteği ile hedefe yürüyecektir. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz, sonunda Fenerbahçemizi olması gereken yere taşıyacak. Hep birlikte şampiyon olacağız" diye konuştu. Sarı-lacivertli formayı giyen her oyuncuya destek verilmesi gerektiğini belirten Saran, şu ifadeleri kullandı: "Ben ve arkadaşlarım seçim sürecinde camiamıza ne söylediysek bugün de yalnızca onunla meşgulüz. Ne eksik, ne fazla. Biz sadece kendi sözümüzden gidiyoruz."

BORÇ 27 MİLYAR 635 MİLYON

Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon TL olduğu ifade edildi.

8.4 MİLYAR TL'LİK GELİR

Başkan Vekili Murat Salar, önemli açıklamalar yaptı... Ataşehir'deki Ülker Arena'nın yanındaki arazinden Fenerbahçe'ye garanti edilen rakamın 5,4 milyar TL olacağı aktarıldı... Kayışdağı projesinden ise Fenerbahçe'ye minimum 3 milyar TL gelir geleceği açıklandı.