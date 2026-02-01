Nottingham Forest Stefan Ortega'yı duyurdu!

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan dikkat çekici bir hamle geldi.



İngiliz ekibi, tecrübeli file bekçisi Stefan Ortega Moreno ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.



Nottingham Forest Küresel Futbol Direktörü Edu Gaspar, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Stefan, son yıllarda kazanan bir takımın parçası olmuş, üst düzey deneyime sahip bir kaleci. Kaleci rotasyonumuzu güçlendirecek ve hem sahada hem de saha dışında katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

