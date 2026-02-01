Kırmızı Şeytanlar son nefeste! Manchester United - Fulham: 3-2 | MAÇ SONUCU
Premier League’in 24. haftasında Manchester United, sahasında Fulham’ı konuk etti. Old Trafford’da oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 3-2 kazandı.
Ev sahibi ekip, 19. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti. İlk yarı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda tempo yükselirken Manchester United, 56. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
SON DAKİKALARDA NEFES KESEN ANLAR
Fulham, 85. dakikada Raúl Jiménez'in penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. Konuk ekip, 90+1. dakikada Kevin'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Manchester United, uzatma dakikalarında yeniden öne geçti. 90+4. dakikada Benjamin Šeško'nun kaydettiği gol, ev sahibine galibiyeti getirdi.
CARRICK DÖNEMİNDE SERİ SÜRÜYOR
Bu sonuçla Manchester United, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 41'e yükseltti. Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Manchester City ve Arsenal maçlarının ardından üçüncü karşılaşmasını da kazanmış oldu.
FULHAM PUAN KAYBETTİ
Son 3 lig maçında ikinci kez mağlup olan Fulham ise 34 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, sahasında Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Fulham ise Everton ile sahasında karşılaşacak.