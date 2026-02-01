Kırmızı Şeytanlar son nefeste! Manchester United - Fulham: 3-2 | MAÇ SONUCU

Michael Carrick 3. maçından da galibiyetle ayrıldı (REUTERS)

SON DAKİKALARDA NEFES KESEN ANLAR

Fulham, 85. dakikada Raúl Jiménez'in penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. Konuk ekip, 90+1. dakikada Kevin'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Manchester United, uzatma dakikalarında yeniden öne geçti. 90+4. dakikada Benjamin Šeško'nun kaydettiği gol, ev sahibine galibiyeti getirdi.

CARRICK DÖNEMİNDE SERİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Manchester United, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 41'e yükseltti. Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Manchester City ve Arsenal maçlarının ardından üçüncü karşılaşmasını da kazanmış oldu.