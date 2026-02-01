Fransa liginin yıldızı Fenerbahçe'nin radarına girdi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen Sidiki Cherif'in transferinde, Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler ile Angers arasında, 19 yaşındaki futbolcunun 18 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı. Yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, genç oyuncu için 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Taraflar arasında, zorunlu satın alma maddesini kapsayan transferin ödeme planı üzerinde görüşmelerin tamamlandığı belirtildi. Sidiki Cherif'in, İngiltere Premier Lig'den gelen teklifleri Fenerbahçe için reddettiği biliniyor. Genç yıldız, Fenerbahçe'nin yeni gol umudu olacak.

