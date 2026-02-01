Filede kazanan Kanarya! Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana: 0-3 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk setinde etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Medicana, seti 25-19 kazanarak öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, ikinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve bu seti 25-13'lük skorla tamamladı.

Üçüncü set ise daha çekişmeli geçti. Galatasaray Daikin'in direncine rağmen Fenerbahçe Medicana, seti 25-23 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

SADETTİN SARAN TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan derbi mücadelesini Burhan Felek Spor Salonu'nda tribünden takip etti.