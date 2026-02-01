Filede kazanan Kanarya! Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana: 0-3 | MAÇ SONUCU
Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya geldi. Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan derbi mücadelesini sarı lacivertliler 3-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk setinde etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Medicana, seti 25-19 kazanarak öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, ikinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve bu seti 25-13'lük skorla tamamladı.
Üçüncü set ise daha çekişmeli geçti. Galatasaray Daikin'in direncine rağmen Fenerbahçe Medicana, seti 25-23 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
SADETTİN SARAN TRİBÜNDEYDİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan derbi mücadelesini Burhan Felek Spor Salonu'nda tribünden takip etti.
PUAN DURUMU VE SONRAKİ HAFTA
Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, ligdeki 16. galibiyetini elde etti. Galatasaray Daikin ise Sultanlar Ligi'nde 6. yenilgisini yaşadı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın BBSK ile karşılaşacak. Galatasaray Daikin ise deplasmanda Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak.