Fenerbahçe'nin rakibi kayıpta! Nottingham Forest - Crystal Palace: 1-1 | MAÇ SONUCU

Ev sahibi Nottingham Forest, 5. dakikada Morgan Gibbs-White'ın attığı golle öne geçti. İlk yarının son bölümünde tempo yükselirken, Nottingham Forest'ta Neco Williams, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Crystal Palace, bu pozisyonun hemen ardından 45+2. dakikada Ismaila Sarr'ın penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de net fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı.