Fenerbahçe'nin rakibi kayıpta! Nottingham Forest - Crystal Palace: 1-1 | MAÇ SONUCU
Premier League’in 24. haftasında Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi Nottingham Forest, 5. dakikada Morgan Gibbs-White'ın attığı golle öne geçti. İlk yarının son bölümünde tempo yükselirken, Nottingham Forest'ta Neco Williams, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Crystal Palace, bu pozisyonun hemen ardından 45+2. dakikada Ismaila Sarr'ın penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de net fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Nottingham Forest puanını 26'ya yükseltti. Crystal Palace ise 29 puana ulaştı.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Premier Lig'de gelecek hafta Nottingham Forest, deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak. Crystal Palace ise Brighton & Hove Albion deplasmanına konuk olacak.