Corriere dello Sport: “Spaletti Glatasaray'ı değil Brugge’u tercih ederdi”

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile eşleşmesi İtalyan medyasında geniş yankı uyandırdı. Corriere dello Sport'un Juventus- G.Saray eşleşmesi yazısı: "Avrupa kaygan bir zemin. İstanbul'da ayağın kayabilir; bunu Chiellini çok iyi bilir! Spalletti, Brugge'u tercih ederdi. Napoli'de geçirdiği iki yılda 71 maçta 49 gol atan, 'Manevi oğlu' Osimhen ile yeniden karşılaşacak. 'Boğaz'ın cehennemi' biraz fazla kullanılan bir cümle olsa da büyük ölçüde gerçeği yansıtıyor; çünkü atmosfer faktörü etkili, fakat mesele sadece o değil. Osimhen'in yanı sıra pek çok tanıdık isim var. Icardi, Osimhen'in yedeği konumunda. Torreira, Barış Alper Yılmaz, İlkay, Sane ve eski Juventus oyuncusu Lemina da diğer öne çıkan isimler" Juventus Teknik Direktörü Spalletti, "İstanbul'da, G.Saray karşısında içine gireceğimiz bir girdap olacak ve bununla yüzleşmemiz gerekecek" dedi. Efsane İtalyan hoca Fabio Capello ise "Galatasaray'da sadece taraftarın körüklediği mücadele gücü değil, kalite de var. Juventus çok dikkatli olmalı" yorumunu yaptı.

UDİNESE'NİNHEDEFİ ÇAĞRI

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'ın 17 yaşındaki golcüsü Çağrı Balta'yı takip ettiklerini açıkladı. İnler, "Çağrı özellikle beğendiğim bir isim"şeklinde konuştu.