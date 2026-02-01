Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Alcaraz, Djokovic'i yenerek şampiyonluğa ulaştı. İLK SETTE DJOKOVIC FIRTINASI Avustralya Açık tek erkekler finalinde ilk sete Novak Djokovic'in performansı damga vurdu. Djokovic, Carlos Alcaraz karşısında ilk seti 6-2 kazandı ve 1-0 öne geçti. Finalin ilk seti 33 dakikada tamamlandı. ALCARAZ DURUMU EŞİTLEDİ İlk setteki Djokovic üstünlüğünün ardından Carlos Alvaraz da ikinci sette farkını ortaya koydu. İspanyol raket, Djokovic karşısında ikinci seti 6-2 kazandı ve durum 1-1'e geldi. Finaldeki ikinci set 36 dakikada sona erdi.

DJOKOVIC CEVAP VEREMEDİ Avustralya Açık finaline Novak Djokovic, fırtına gibi başladı ve ilk seti kazandı. Ancak ikinci setle birlikte rüzgar tersine döndü. İkinci seti kazanan Alcaraz, üçüncü seti de 6-3 kazandı. Novak Djokovic, bu sette Alcaraz'ın enerji ve dinamizmine cevap vermekte zorlandı. Avustralya Açık finalinde 1-0 geriye düşen Alcaraz, üçüncü set sonunda 2-1 öne geçti. ALCARAZ KAZANDI Alcaraz, Djokovic karşısında son seti ve 7-5 kazandı ve Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.





87 YILLIK REKORU KIRDI



Turnuva tarihinin en uzun yarı final maçında (5 saat 27 dakika) Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenerek kariyerinin ilk Avustralya Açık finaline ulaşan Alcaraz, şampiyon olarak kariyer grand slam yapan en genç tenisçi olarak tarihe geçti.



Kariyerinde 2'şer Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan ve ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için korta çıkan Alcaraz, bunu başararak kariyer grand slam yapan tarihteki 9. erkek tenisçi oldu.



Djokovic'i yenerek 22 yıl 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi ünvanını elde eden İspanyol raket, 1938 Fransa Açık'ta kariyer grand slam yapan Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.