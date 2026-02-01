Atalanta’nın Lookman için şartları Fener’i rahatsız etti

Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ın transferi için yürütülen görüşmelerde ödeme planı probleme neden oldu. Taraflar, 35 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus üzerinden prensip anlaşmasına varırken, ödemenin şekli konusunda uzlaşma sağlanamadı. İtalyan kulübü Atalanta, anlaşmaya varılan 35 milyon euro'luk bonservis bedelinin 25 milyon euro'sunun peşin, kalan 10 milyon euro'sunun ise kısa vadede ödenmesini talep etti. Ancak Fenerbahçe cephesi bu talebi reddetti. Sarı-Lacivertliler, görüşmelerin başında üzerinde mutabık kalınan ödeme planına sadık kalınmasını istedi ve yeni bir teklif sunmayacağını Atalanta'ya iletti. Atalanta'nın banka teminatı talep etmesi ya da bedelin büyük bölümünü peşin istemesini, kulüp yönetimi güvensizlik göstergesi olarak değerlendirdi. Sarı-Lacivertliler sürecin bu şekilde ilerlemesinden kesinlikle memnun değil. Fenerbahçe'nin tutumunu net bir şekilde ortaya koymasının ardından, gözler Atalanta'nın vereceği karara çevrildi.

