90+10'da inanılmaz son! Real Madrid - Rayo Vallecano: 2-1 | MAÇ SONUCU
Real Madrid, İspanya La Liga’nın 22. haftasında sahasında Rayo Vallecano’yu 2-1 mağlup etti. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede galibiyet golü 90+10. dakikada penaltıdan geldi. Konuk ekip karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.
Real Madridli taraftarlar, son haftalarda alınan sonuçların ardından tepkilerini Rayo Vallecano maçı öncesinde de sürdürdü. Isınma için sahaya çıkan futbolcular, tribünlerden ıslık aldı.
BELLINGHAM SAKATLANDI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İngiliz futbolcu, 10. dakikada yerini Brahim Díaz'a bıraktı.
VINICIUS JUNIOR PERDEYİ AÇTI
Real Madrid, 15. dakikada Vinícius Júnior'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
RAYO VALLECANO EŞİTLİĞİ SAĞLADI
İkinci yarıya etkili başlayan Rayo Vallecano, 49. dakikada Jorge de Frutos'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.
MBAPPE DİREĞE TAKILDI
Real Madrid'de Kylian Mbappé, 68. dakikada önemli bir fırsattan yararlanamadı. Arda Güler'in pasıyla kaleci Augusto Batalla'yı geçen Mbappé'nin vuruşu üst direkten auta gitti.
ARDA GÜLER 77 DAKİKA SAHADA KALDI
Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.
RAYO 9 KİŞİ KALDI
Rayo Vallecano'da Pathé Ciss, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Uzatma dakikalarında Josep Chavarría da kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve konuk ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
PENALTI VE GALİBİYET GOLÜ
Real Madrid, 90+8. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mbappé, 90+10. dakikada fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.
REAL MADRID SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Real Madrid puanını 54'e yükseltti. Rayo Vallecano ise 22 puanda kaldı.
La Liga'nın bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Rayo Vallecano ise sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.