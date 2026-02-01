90+10'da inanılmaz son! Real Madrid - Rayo Vallecano: 2-1 | MAÇ SONUCU

Real Madrid inanılmaz bir sonla kazandı (AFP)

REAL MADRID SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Real Madrid puanını 54'e yükseltti. Rayo Vallecano ise 22 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Rayo Vallecano ise sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.