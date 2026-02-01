2 şutu direkten dönen Kartal lige yeniden tutundu

Kartal lige tutundu... Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş evinde geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 2-1 yendi. 22'de Orkun'un sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı gitti. 23'te Muleka'nın pasında savunma arkasına sarkan Deniz Türüç yaptığı vuruşla Konyaspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 25'te Toure'nin kafa vuruşunda Bahadır soluna uzanıp gole izin vermedi. 34'te Orkun'un vuruşunda Bahadır'ın ayağıyla çıkardığı topa dokunan Cerny eşitliği sağladı: 1-1.

İMDADA ORKUN KÖKÇÜ YETİŞTİ

İkinciyarının 55. dakikasında Orkun'un sert şutunda top farklı şekilde üstten dışarı gitti. 60'da Muleka'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top dışarı doğru falso alıp dışarı gitti. 77'de Orkun'un sert şutunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 2-1. 82'de Asllani kırmızı kart görünce Kartal 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra gol olmayınca maçı Beşiktaş 2-1 galip bitirdi.

KARTAL OLARAK DOĞDUM

Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani için sosyal medya hesaplarından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Asllani paylaşımda, "Kartal olarak doğdum, bu benim kanımda var. Bir kartal asla geri adım atmaz. Uçmak için doğdum" dedi.