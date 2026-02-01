17 dakikada 3 puan! PSV Eindhoven - Feyenoord: 3-0 | MAÇ SONUCU
PSV Eindhoven, Hollanda Ligi’nin 21. hafta mücadelesinde sahasında Feyenoord’u 3-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlı ekip, rakibiyle arasındaki puan farkını da 17'ye yükseltti.
Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı.
GOLLER İLK 17 DAKİKADA GELDİ
PSV, 10. dakikada Armando Obispo'nun golüyle öne geçti. Bu golden sadece 3 dakika sonra Guus Til farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 17. dakikada Ismael Saibari'nin kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı.
FEYENOORD 10 KİŞİ KALDI
Konuk ekip Feyenoord'da Gonçalo Borges, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
PUAN FARKI 17'YE ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte lider PSV Eindhoven, puanını 56'ya yükseltti ve en yakın takipçisi Feyenoord ile arasındaki puan farkını 17'ye çıkardı. Feyenoord ise haftayı puansız kapattı.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Hollanda Ligi'nin bir sonraki haftasında PSV Eindhoven, Groningen deplasmanına gidecek. Feyenoord ise Utrecht ile deplasmanda karşılaşacak.