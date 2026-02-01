PODCAST CANLI YAYIN

17 dakikada 3 puan! PSV Eindhoven - Feyenoord: 3-0 | MAÇ SONUCU

PSV Eindhoven, Hollanda Ligi’nin 21. hafta mücadelesinde sahasında Feyenoord’u 3-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlı ekip, rakibiyle arasındaki puan farkını da 17'ye yükseltti.

Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı.

Feyenoordlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı (AFP)

GOLLER İLK 17 DAKİKADA GELDİ

PSV, 10. dakikada Armando Obispo'nun golüyle öne geçti. Bu golden sadece 3 dakika sonra Guus Til farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 17. dakikada Ismael Saibari'nin kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı.

FEYENOORD 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Feyenoord'da Gonçalo Borges, 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PSV, Feyenoord ile arasındaki puan farkını 17'ye çıkardı (AFP)

PUAN FARKI 17'YE ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte lider PSV Eindhoven, puanını 56'ya yükseltti ve en yakın takipçisi Feyenoord ile arasındaki puan farkını 17'ye çıkardı. Feyenoord ise haftayı puansız kapattı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Hollanda Ligi'nin bir sonraki haftasında PSV Eindhoven, Groningen deplasmanına gidecek. Feyenoord ise Utrecht ile deplasmanda karşılaşacak.

