17 dakikada 3 puan! PSV Eindhoven - Feyenoord: 3-0 | MAÇ SONUCU

PSV, 10. dakikada Armando Obispo'nun golüyle öne geçti. Bu golden sadece 3 dakika sonra Guus Til farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip, 17. dakikada Ismael Saibari'nin kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.

PSV, Feyenoord ile arasındaki puan farkını 17'ye çıkardı (AFP)

PUAN FARKI 17'YE ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte lider PSV Eindhoven, puanını 56'ya yükseltti ve en yakın takipçisi Feyenoord ile arasındaki puan farkını 17'ye çıkardı. Feyenoord ise haftayı puansız kapattı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Hollanda Ligi'nin bir sonraki haftasında PSV Eindhoven, Groningen deplasmanına gidecek. Feyenoord ise Utrecht ile deplasmanda karşılaşacak.