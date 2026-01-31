Topçular gol yağdırdı! Leeds United - Arsenal: 0-4 | MAÇ SONUCU

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Arsenal, 69. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin son golü ise 86. dakikada Gabriel Jesus'tan geldi ve karşılaşma 4-0 sona erdi.

Arsenal, maçta skor üstünlüğünü erken dakikalarda ele aldı. Londra ekibinin ilk golünü 27. dakikada Martin Zubimendi kaydetti. 38. dakikada ise Leeds United kalecisi Karl Darlow'un kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. İlk yarı Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Gabriel Jesus (REUTERS)

3 MAÇ SONRA GALİBİYET

Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal, bu galibiyetle ligdeki 3 maçlık kazanamama serisine son verdi. Teknik direktör Mikel Arteta'nın ekibi, aldığı bu sonuçla puanını 53'e yükseltti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Leeds United 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Sunderland'ı konuk edecek. Leeds United ise sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak.