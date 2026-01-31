Siyah-Beyazlı ekip 23 yaşındaki golcü Asllni'yi renklerine bağladı

Beşiktaş yeni yıldızına kavuştu... Siyah-Beyazlılar'ın Inter'den zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kristjan Asllani dün İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçen 23 yaşındaki Arnavut oyuncu ardından resmi sözleşmeye imza attı. Beşiktaş'ın Arnavut orta saha için İtalyan ekibine bir kiralama bedeli ödemeyeceği, sezon sonunda oyuncuyu kadrosuna katmak istemesi halinde ise 11 milyon euro ödeyeceği de gelen bilgiler arasında. Siyah- Beyazlılar oyuncuyla devam etmek isterse Asllani ile 4 yıllık kontrat imzalanacak.

Asllani'nin yarım sezonluk maaşının 750 bin euro olması bekleniyor.