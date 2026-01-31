Portekizli sol bek Beşiktaş’a haber yolladı! Tavares'de sıcak saatler

Beşiktaş'ta sol bek konusunda hareketli saatler yaşanıyor... Daha önce Lazio ile Nuno Tavares'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, Portekizli futbolcu ile de anlaşma sağlamaya yaklaşmış ancak Tavares'in menajerini değiştirdikten sonra Türkiye'ye transfer olmaya soğuk bakması nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

3,5 YILLIK KONTRATI HAZIR

Ancak Tavares'in kısa süre önce Beşiktaş ile yeniden temas kurduğu ve önceki gün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile online olarak bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşmede Adalı'nın 3,5 yıllık kontrat önerdiği yıldız futbolcuya ilk yaptığı teklifin geçerli olduğunu ve bu rakamın üstüne çıkmayacağını dile getirdiği öğrenildi. Beşiktaş'ın görüşmelerini sürdürdüğü Nuno Tavares'in teklifi kabul etmesi halinde kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminin Tavares'e yaptığı ilk teklife bağlı kalıp rakamı yükseltmeyeceği öğrenildi.