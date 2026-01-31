Panzer'e bir şok daha! Hamburg - Bayern Münih: 2-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada Hamburg, 34. dakikada Fabio Vieira'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Bayern Münih bu gole 42. dakikada Harry Kane ile karşılık verdi. İlk yarının son bölümünde eşitliği yakalayan konuk ekip, ikinci yarıya da etkili başladı.

Bayern Münih, 46. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 2-1 öne geçti. Hamburg ise 53. dakikada Luka Vuskovic'in golüyle skoru yeniden eşitledi ve mücadelede başka gol olmadı.