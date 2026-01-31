Panzer'e bir şok daha! Hamburg - Bayern Münih: 2-2 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga’nın 20. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hamburg’a konuk oldu. Volksparkstadion’da oynanan karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada Hamburg, 34. dakikada Fabio Vieira'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Bayern Münih bu gole 42. dakikada Harry Kane ile karşılık verdi. İlk yarının son bölümünde eşitliği yakalayan konuk ekip, ikinci yarıya da etkili başladı.
Bayern Münih, 46. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 2-1 öne geçti. Hamburg ise 53. dakikada Luka Vuskovic'in golüyle skoru yeniden eşitledi ve mücadelede başka gol olmadı.
GALİBİYET HASRETİ UZADI
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih'in Bundesliga'daki galibiyet hasreti 2 maça çıktı. Hamburg'un ise ligdeki galibiyet özlemi 6 karşılaşmaya yükseldi.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Beraberliğin ardından Bayern Münih puanını 51'e yükseltirken, Hamburg 19 puana ulaştı. Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Hamburg ise deplasmanda Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.