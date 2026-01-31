Marsilya'nın 10 numaralı orta saha yıldızı Galatasaray'ın radarına girdi

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Marsilya'nın İngiliz 10 numarası Angel Gomes'i listesine ekledi. Yönetimin 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon 20 maçta 4 gol, 1 asiste imza atan yıldız futbolcu ile ilgili ilerleyen günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. 18 milyon euro piyasa değeri bulunan Gomes'in Marsilya ile kontratı 2028 yılında sona erecek.

ROTASI YA ALMANYA YA KÖRFEZ

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kaan Ayhanile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun menajerinin Bundesliga ve Körfez ekipleriyle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Bu sezon 18 maça çıkan 31 yaşındaki ön libero skor üretemedi.

BİZİM İÇİN İYİ BİR FIRSAT

Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, Galatasaray ile eşleştikleri kurayı değerlendirdi. İtalyan futbol adamı, "Galatasaray ile eşleşince aklıma hemen Osimhen ve 2013 yılında İstanbul'daki maç geldi. İstanbul'daki o hatırayı silmek adına bizim için iyi bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.

4 MAÇTASAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Angel Gomes İngiltere Milli Takım formasını 4 kez giydi. 25 yaşındaki Gomes skora katkısı yapamadı.