Galatasaray Avrupa'nın en iyi 20 kulübü arasında 12'nci sırada yer aldı

Milyonlarca taraftarı bulunan Galatasaray maç günleri elde ettiği gelirle de dikkatleri çekti. Sarı-Kırmızılı kulüp, Football Benchmark adlı internet sitesinin yayınladığı maç günü gelirlerine göre geçen sezon Avrupa'nın en iyi 20 kulübü listesinde 12. sırada yer aldı. Cimbom'un maç günleri 81.7 milyon euroluk gelir elde ettiği belirtildi. Galatasaray ayrıca 2018/19- 2024/25 sezonları arasında maç günü gelirleri en fazla yükselen 2. takım oldu. 2018- 19 sezonunda 26,6 milyon euroluk maç günü geliri elde eden Sarı-Kırmızılılar'ın gelirinde yüzde 207 artış yaşandı ve gelir 81.7 milyon euroya yükseldi. Maç günü geliri en yüksek takım ise 232.6 milyon euro ile Real Madrid oldu.

