Arsenal'den Arda Güler için 100 milyon euroluk teklif
La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Arsenal'in genç futbolcunun transferi konusunda 100 milyon euro teklif yaptığı öne sürüldü.
Arda Güler, sezon başında Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte Real Madrid'de daha fazla süre almaya başladı. İspanyol teknik adamın ayrılığının ardından göreve gelen Álvaro Arbeloa da milli futbolcuyu kadro planlamasında tutmaya devam etti.
SEZON PERFORMANSI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 33 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 12 asistlik katkı sağladı.
AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA
Gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler'in, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibinde olduğu belirtildi. Daha önce Paris Saint-Germain'in, genç futbolcu için temsilci gönderdiği iddia edilmişti.
ARSENAL'DEN RESMİ TEKLİF İDDİASI
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'e 100 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.
KULÜP TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK BEDELLER
Arsenal, kulüp tarihinde 100 milyon euroyu aşan bir bonservis bedelini daha önce yalnızca Declan Rice transferinde ödemişti. Londra ekibi, 2023 yazında West Ham United'dan Rice'ı 116 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Arda Güler transferinin gerçekleşmesi halinde, bu bedelin kulüp tarihindeki en yüksek ikinci transfer ücreti olacağı ifade edildi.