Arsenal'den Arda Güler için 100 milyon euroluk teklif

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Arda Güler için Real Madrid'e 100 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Arda Güler (AA)

KULÜP TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK BEDELLER

Arsenal, kulüp tarihinde 100 milyon euroyu aşan bir bonservis bedelini daha önce yalnızca Declan Rice transferinde ödemişti. Londra ekibi, 2023 yazında West Ham United'dan Rice'ı 116 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Arda Güler transferinin gerçekleşmesi halinde, bu bedelin kulüp tarihindeki en yüksek ikinci transfer ücreti olacağı ifade edildi.