Anlaşma sağlanırsa Marsilya ile olan kontratı feshedilecek

Galatasaray 6 numara transferinde rotayı Fransa'ya çevirdi. Cimbom, bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık oynayan Arthur Vermeeren'i gündemine aldı. Yönetimin 20 yaşındaki oyuncunun transferi için Alman ekibiyle girişimlere başladığı ve kısa süre içinde teklifini ileteceği öğrenildi. Genç futbolcunun da Galatasaray da forma giymeye istekli olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'ın transferi satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Galatasaray'ın Leipzig ile anlaşma sağlaması halinde Vermeeren'in Marsilya ile olan kontratını feshedip Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Bu sezon Fransız ekibiyle 16 maça çıkan 20 yaşındaki Belçikalı ön libero söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken 2 asiste imza attı. Belçika U21 Milli Takımı ile de 9 maça çıkan genç futbolcunun Leipzig ile olan kontratı 2029 yılında sona erecek.

