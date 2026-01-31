PODCAST CANLI YAYIN

Alexander Sörloth korkuttu! Çarpışma sonrası hastaneye kaldırıldı

La Liga’nın 22. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Levante’ye konuk oldu. Ciutat de València Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Alexander Sörloth ile ilgili endişe yaratan bir an yaşandı. Yıldız futbolcu kafa çarpışması sonrası hastaneye kaldırıldı.

Mücadelenin ilk yarısında Alexander Sörloth, Levante forması giyen Matías Moreno ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Norveçli futbolcu yerde kaldı.

Alexander Sörloth hastaneye kaldırıldı (EPA)

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Sörloth, sağlık ekibinin tavsiyesiyle kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Atletico Madrid kulübü, yıldız futbolcuya çeşitli tetkiklerin yapılacağını açıkladı.

