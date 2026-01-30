Sarı-Lacivertliler transferde gözünü kararttı! Lookman için harekete geçildi

Fenerbahçe'nin Ademola Lookman transferindeki ısrarı devam ediyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, Nijeryalı yıldız için mali şartları zorlayarak tüm imkanlarını seferber ettiği ve süreci hızlandırdığı öğrenildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Sportif Direktör Devin Özek'in, Lookman transferi için İtalya'da olduğu belirtildi. Atalanta cephesinden "gelin görüşelim" çağrısının gelmesi üzerine temasların yüz yüze sürdüğü ifade edildi. İtalyan ekibi Atalanta'nın, yapılan ilk görüşmede Ademola Lookman için 45 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin hedefinin transferi olumlu şekilde sonuçlandırmak olduğu vurgulandı. 28 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, Afrika Uluslar Kupası dönüşünde kulübüne ayrılma talebini iletmesi ise transfer piyasasında hareketliliğe neden oldu. Kanarya bu transferi kesinlikle bitirmek istiyor.

