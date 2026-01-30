Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yolu bugün çiziliyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen turnuvalarında son 16 playoff turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'ndegerçekleştirilecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, bugün 14.00'teyapılacak. Lig aşamasında topladığı 10 puanla 20. sırada yer alan Galatasaray, play-off turuna kalan takımlar arasında yer almayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'ı kura çekiminde son derece zorlu rakipler bekliyor. Galatasaray'ın son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventusoldu... İspanyol ve İtalyan devlerinden biriyle eşleşme ihtimali, kura öncesinde heyecanı daha da artırıyor. Öte yandan Fenerbahçe de Avrupa sahnesinde kritik bir kura çekimine çıkıyor. Sarı-Lacivertliler'in mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi ise bugün 15.00'tebaşlayacak. İtalya hoca Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yol haritası, bu kura çekimiyle birlikte netlikkazanacak.

