Fırtına uzun süredir istediği tecrübeli yıldızı takas yöntemiyle bitirdi

Trabzonspor'da transfer sezonunun sonuna doğru yaklaşırken ciddi bir transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bordo- mavililer, Konyaspor'la yapılan yoğun görüşmelerin ardından da Umut Nayir'in transferi konusunda el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre 32 yaşındaki forvet oyuncusu, Trabzonspor'a bedelsiz olarak gelecek. Ancak Umut'a karşılık olarak sezon başında 5 milyon Euro'ya transfer edilen Kazeem Olaigbe ve sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Rayyan Baniya bonservisleriyle Konyaspor'a verilecek. Ancak bu iki oyuncuya ciddi bir yatırım yapan Trabzonspor, Olaigbe'nin karşılığında Konyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli alacak ve her iki oyuncunun da bir sonraki satışından yüzde 50'lik paya sahip olacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanırken, oyuncuların da kısa süre içerisinde anlaşma şartlarını yerine getirmek için imzaları atması bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, Umut Nayir'i özellikle Onuachu ile iyi bir rekabet yaşaması ve benzer özellikler taşıması nedeniyle çok istedi. Umut bu sezon şu ana kadar çıktığı 21 maçta 8 gol 4 asistlik katkı sağlamayı başardı.

Haber: Yunus Emre Sel