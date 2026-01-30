Fenerbahçe’den gençlik hamlesi! 19’luk golcü Sidiki Cherif için atak yapıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sürpriz bir isim için harekete geçtiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden SCO Angers forması giyen 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu için İngiltere'den Crystal Palace ile Fransa'dan Paris FC'nin de uzun süredir temaslarda bulunduğu ifade edilirken, Fener'in transferi sonuçlandırmaya en yakın kulüp olduğu vurgulandı.

