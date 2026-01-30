Fenerbahçe Beko Euroleague’de varlık gösteremeyen Efes’i farklı devirdi

Euroleague'deki Türkderbisinde gülen taraf Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-Lacivertliler 24. maçında Anadolu Efes'i 79-62yenerek 17.galibiyetini elde etti. Maçın başından itibaren rakibi karşısında tartışılmaz bir üstünlük kuran Kanaryailk periyodu 25-8, devreyi de 39-25önde kapattı. 3.periyodu 61-39önde geçen F.Bahçe Beko maçı 79-62kazandı.

