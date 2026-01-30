Fenerbahçe Avrupa Ligi’ni 19’uncu sırada bitirdi

Fenerbahçe Avrupa Ligi grup aşamasını beraberlikle kapattı. Sarı-Lacivertliler 8. ve son maçında Romanya'nın FCSB takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan cetvelini 19. sırada tamamladı. 17'de En- Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Tarnovanu topu kornere çeldi. 18'de Kerem'in kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen İsmail kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 31'de Olaru'nun vuruşunda Ederson başarılıydı. 33'te Miculescu'nun vuruşunda Ederson gole izin vermedi. 36'da Thiam'ın vuruşunda Ederson sağına uzanıp yine gole izin vermedi. 45'te Nene'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti. Maçın ilk yarısını Sarı-Lacivertliler 1-0 önde kapattı. 51'de Olaru'nun vuruşunda Ederson yine kalesinde devleşerek mutlak bir golü önledi. 59'da Kerem'in şık bir hareketle rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşu kaleci Tarnovanu kurtardı. 71'de Cisotti sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla beraberliği sağladı: 1-1. 81'de Kerem'in vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti. Böylece mücadele 1-1 berabere sona erdi.

