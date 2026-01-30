Beşiktaş kaleyi Fransız yıldız Areola'ya emanet edecek

Mert Günok geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'taki4.5 yıllık serüvenini noktalamış ve altyapısından yetişiği Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Mert Günok'la vedalaşmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Sky Sport'un aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, West Ham United'ın file bekçisi Alphonse Areolaiçin görüşmeler yapıyor.

19 MAÇTA 34 GOL YEDİ

3.5 yıldır West Ham formasıgiyen 32 yaşındaki Fransız eldivenleilgili kısa süre içinde somutgelişmeler yaşanması bekleniyor.İngiltere Premier Lig ekibi, 2022yazında Alphonse AreolaiçinPSG'ye 9.3 milyon Euro bonservisödemişti. Bu sezon Premier Lig'de19 karşılaşmaya çıkan Areola,kalesinde 34 gol gördü.