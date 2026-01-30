Beşiktaş bombayı patlattı! Asllani kadroya alındı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde uzun süre sessizdi. Bu sessizliğini Aston Villa'nın stoperi Yasin Özcan'ı kadrosuna katarak bozdu. Kartal, ikinci transferini de bitirdi. Siyah-Beyazlılar, Torino'da kiralık olarak forma giyen Arnavut 6 numara Kristjan Asllani'yi transfer etti. Beşiktaş, bonservisi İnter'de olan yıldız oyuncu ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardı. Empoli altyapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında 15.7 milyon Euro bonservis bedeliye İtalyan devi İnter'e transfer oldu.

