Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme dair önemli açıklamalar yaptı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün medya mensuplarının karşısına çıktı ve transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, "İstediğimiz transferlerde sorunlar çıktı. Kulüpler oyuncuları bırakmak istemedi veya çok para istediler. Şimdi tepki almamak için 5 milyon Euro'luk adama 10 milyon Euro mu vereyim?Ben bunu yapmam" diye konuştu.

TRANSFERDE VAKTİMİZ VAR

Adalı, "Beşiktaş'ı zarara uğratanbaşkan olarak anılacağıma, transferyapamayan başkan olarakanılmaya razıyım. Ben zararınatransfer yapmam" dedi. Siyah-Beyazlılar'ınBaşkanı, "Orta sahaya birtransfer yaptık. Planlamada 3 oyuncudaha var. Alternatif oyuncular var,gelecek seneye yönelik.Daha gençoyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'datransfer bittikten sonra vaktimizvar. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz.Minimum 4 oyuncu transferedeceğiz, Yasin Özcan dahil değil!Kaleci transferi yapacağız. 4 transferyapacağız demiştim, biri kaleci.Forvet transferi için üstünde çalışıyorlar,isimler de var. Mali noktadaistediğimiz yere gelirse,santrfor transferiyapacağız" ifadelerinikullandı.

KUPANIN FAVORİSİYİZ

Serdal Adalı, hedefleri hakkındada açıklamalar yaptı. Adalı, "Bu sene bir şekilde Avrupa'ya katılacağız.hedef her zaman şampiyonluk ama bu dönem Avrupa'ya katılacağız. Kupanın da en büyük favorisi Beşiktaş.Lig daha uzun, ne olacak, bilmiyorum. Transferleri bitirelim, ikinci devre çok daha farklı Beşiktaş ortaya çıkması lazım, şu transferleri gerçekleştirirsek" dedi.



TARAFTARIMIZIANLIYORUM

Adalı, "Taraftarlarımız üzgün ve kızgın, çok daha iyi Beşiktaş görmek istiyorlar. Onları anlıyorum, ben de bu yoldan geliyorum. Elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Cumartesi ilk düdükle protestolar başlayacak ama çocuklarımızın ayakları titreyecek. Beşiktaş'ın iyiliği için her protestoya boynum kıldan incedir" diye konuştu.