Benzema'ya şok teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema krizi yaşanıyor.



Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek kaptan Benzema'ya kulüp yönetimi yeni teklif yaptı. Fransız oyuncu, kulübün yaptığı sıradışı teklifi "komik" bulduğu için takıma rest çekti.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Al Ittihad, Benzema'ya 'sıfır euro' maaş önerdi ancak imaj haklarının yüzde 100 olarak kendisinde kalmasını önerdi. Benzema, bu teklifi saygısızlık olarak gördü.





AL FATEH MAÇINDA OYNAMADI



38 yaşındaki futbolcu, Al Fateh ile 2-2 berabere kalınan maçın kadrosuna yer almadı.



83 MAÇTA 73 GOLE KATKI



Al-Ittihad'da 83 maça çıkan Karim Benzema, 54 gol atarken 17 asist yaptı. Günün Manşetleri Tüm Manşetler