Barış Alper'in Avrupa maçlarındaki performansı sorgulanıyor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi performansı tartışmaların odağına yerleşti. Sarı-Kırmızılı camiada beklentilerin oldukça altında kalan 24 yaşındaki oyuncu için, "Keşke satılsaydı" yorumları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda etkisiz bir görüntü çizen Barış Alper Yılmaz, gol ya da asist katkısı veremedi. Milli yıldız, Avrupa arenasındaki tek somut katkısını Liverpool karşılaşmasında Victor Osimhen'in gole çevirdiği penaltıyı kazandırarak yaptı. Bunun dışında sahada varlık gösterememesi, eleştirilerin artmasına neden oldu. Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin 40 milyon euro'ya varan teklif yaptığı iddiaları, mevcut tabloyla birlikte yeniden gündeme geldi. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Şampiyonlar Ligi'nde alınan verimsiz performans sonrası bu teklifin değerlendirilmemesini büyük bir fırsat kaybı olarak yorumluyor... Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar.

