Barcelona Fermin Lopez'in kontratını uzattı

Transfer dönemlerinde ismi sık sık gündeme gelen 23 yaşındaki İspanyol milli futbolcu Fermin Lopez, Barcelona ile olan sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı. Yapılan anlaşmayla birlikte genç oyuncunun uzun vadeli geleceği de netlik kazandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Fermin Lopez, bu sezon Barcelona formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, söz konusu maçlarda 10 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.