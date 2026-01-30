Avrupa’da Cimbom farkı! Galatasaray Devler Ligi’nin en istikrarlısı

Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları sahne almaya devam ediyor. Ancak Galatasaray farkı öne çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, 2025/26 sezonunda altıncı kez grup aşaması sonrası turlara kalmayı başardı ve böylece Türkiye'nin Devler Ligi'ndeki en istikrarlı temsilcisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Galatasaray'ın Avrupa'daki bu yükselişi, Türk futbolunda ayrı bir prestij oluşturuyor.

Cimbom, 2000/01, 2012/13, 2013/14 ve 2025/26 sezonlarında grup sonrası turlarda yer alarak zirvede yer alıyor. Beşiktaş 2017/18, Fenerbahçe ise 2007/08'de grup aşamasını geçmeyi başarmıştı, Ancak istikrar ve tecrübe konusunda dördünce kez üst tura yükselen Galatasaray rakipsiz. Galatasaray'ın bu performansı, "Cimbom farkı" olarak adlandırılıyor.