Trabzonspor yönetimi oyuncu satışına kapıları kapattı

Süper Lig'de lider Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında yer alması yönetimin transfer politikasını doğrudan etkiledi. Bu doğrultuda İngiliz ekibi Bournemouth'un Batagov için yaptığı teklif, beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle reddedildi. Bordo-Mavililer, mevcut kadro planlaması nedeniyle Ukraynalı savunmacının satışına şu aşamada sıcak bakmıyor.

Son dakikada astronomik bir teklif gelmemesi halinde Batagov'un sezon sonuna kadar takımda kalması bekleniyor. Trabzonspor'un bu yaklaşımı yalnızca Batagov ile sınırlı değil. Bordo-Mavili yönetim, geçtiğimiz günlerde Ouali, Folcarelli ve Pina için gelen teklifleri de kabul etmemişti. Felipe Augusto adına yapılan teklifin de yeterli bulunmadığı öğrenildi. Kulüpten gelen son bilgiler çok astronomik teklifler gelmediği sürece kadronun büyük oranda korunacağı yönünde.

KALESİNİ KAPATAMIYOR

Trabzonspor, ligde en son 11. haftada deplasmanda oynadığı ve 0-0 sona eren Galatasaray karşılaşmasında kalesini gole kapatmayı başardı. Fırtına bu mücadelenin ardından çıktığı 8 lig maçının tamamında gol yedi. Bu süreçte kalesinde 15 gol gören Bordo-Mavililer, Başakşehir, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında kalesinde 10 gol gördü. Son haftalarda savunmada yaşanan sıkıntı sonrası Teknik direktör Fatih Tekke'nin, antrenmanlarda daha çok savunma organizasyonlarına ağırlık verdiği öğrenildi.

SATIŞLAR PATLADI

Taraftarların sosyal medyadan başlattığı TS-Club çağrıları karşılık buldu. Bordo-Mavili taraftarların organize desteği sonrası online satışlarda ciddi bir artış yaşandı. Normal gidişatın yaklaşık 4 katı satış rakamına ulaşıldığı öğrenildi.

EN GÜÇLÜ YÖNÜM HIZIM

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor Kulüp Dergisi'nin 236'ncı sayısına konuk oldu. Deneyimli sol bek, "Sahadaki en güçlü yönüm hızım, biraz da inadım ve asla bırakmayışım" diye konuştu.

Haber: Yunus Emre Sel