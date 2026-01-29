Tarihi gecede Arda Güler çıldırdı!

PODCAST CANLI YAYIN

Benfica deplasmanında alınan yenilgi Real Madrid'i ilk 8 dışında bırakırken, Arda Güler'in oyundan alınırken yaşadığı öfke gecenin en çok konuşulan anı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında, Real Madrid deplasmanda Benfica'ya 4-2 mağlup oldu.

Benfica yenilgisiyle ilk 8 dışında kalan Real Madrid ise büyük şok yaşadı. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, 78. dakikada oyundan alınırken adeta çılgına döndü. Milli futbolcunun teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya olan öfkesi kameralara yansıdı.

Arda Güler'in oyundan alınırken "Hep ben!" diyerek isyan ettiği görüldü. Arda Güler'in ilk kez bu kadar şiddetli tepki verdiği gören futbolseverler oldukça şaşırırken, milli futbolcunun o anları tüm dünyada gündem oldu.

