Sol bek takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta Tsimikas’ı ikna turları
Beşiktaş’ın Roma ile kiralık kontratını feshetmesi beklenen Yunan sol beke yaptığı ilk teklif reddedilmişti. Kartal oyuncuyu ikna etmek için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Sol bek takviyesi yapacak Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Kostas Tsimikas oldu. Bonservisi Liverpool'da bulunan ve bu sezon Roma'ya kiralanan Yunan sol bek ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar'ın 29 yaşındaki oyuncuya yaptığı ilk teklif kabul edilmemişti.
Sezon başında kiralandığı Roma'dan ayrılmak isteyen Tsimikas'ı ikna etmek için girişimlerini sürdüren yönetimin yeni bir teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında. Siyah-Beyazlı kurmayların oyuncuyla anlaşma sağladıktan sonra Liverpool'a teklifini iletlmesi bekleniyor. Bu sezon Roma formasıyla 16 maça çıkan 29 yaşındaki Yunan sol bek söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken 1 asiste imza attı.
Yönetim Yunan sol bek için girişimlerini sürdürüyor.