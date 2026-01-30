Pep Guardiola'dan Filistin'e destek: "Biz ezilenlerin yanındayız"

Guardiola, yaptığı değerlendirmede yalnızca Filistin değil, tüm haklı davaların yanında olduklarını vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Biz ezilenlerin yanındayız. Bugün Filistin'in yanındayız ama sadece Filistin'in değil, tüm haklı davaların yanındayız. Bu, Filistin için ve insanlık için bir duruştur" ifadelerini kullandı. Guardiola'dan dünyaya Gazze mesajı: "Biz ezilenlerin yanındayız"

Pep Guardiola (AFP) BARSELONA'YI HATIRLATTI Guardiola açıklamasında tarihe de atıfta bulundu. 1938 yılında Barselona'nın bombalanmasını hatırlatan İspanyol teknik adam, bugün yaşananların da benzer bir insanlık sınavı olduğunu belirterek,"O gün Barselona'da olanlar neyse, bugün de dünyanın farklı şehirlerinin önünde aynı duruşu sergilemek zorundayız" dedi.