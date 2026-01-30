Pep Guardiola'dan Filistin'e destek: "Biz ezilenlerin yanındayız"
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Filistin ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, dünya kamuoyuna güçlü bir özeleştiride bulunarak, Filistin halkının yalnız bırakıldığını ifade etti. Ünlü teknik adam, "Biz ezilenlerin yanındayız." dedi.
Guardiola, yaptığı değerlendirmede yalnızca Filistin değil, tüm haklı davaların yanında olduklarını vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Biz ezilenlerin yanındayız. Bugün Filistin'in yanındayız ama sadece Filistin'in değil, tüm haklı davaların yanındayız. Bu, Filistin için ve insanlık için bir duruştur" ifadelerini kullandı.Guardiola'dan dünyaya Gazze mesajı: "Biz ezilenlerin yanındayız"
BARSELONA'YI HATIRLATTI
Guardiola açıklamasında tarihe de atıfta bulundu. 1938 yılında Barselona'nın bombalanmasını hatırlatan İspanyol teknik adam, bugün yaşananların da benzer bir insanlık sınavı olduğunu belirterek,"O gün Barselona'da olanlar neyse, bugün de dünyanın farklı şehirlerinin önünde aynı duruşu sergilemek zorundayız" dedi.
"ONLARI YALNIZ BIRAKTIK"
Guardiola'nın sözlerinde en dikkat çeken bölüm ise Filistinli çocuklara ilişkin değerlendirmesi oldu. Enkaz altında annesini arayan bir çocuğun görüntüsünden etkilendiğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Bir çocuğun 'Annem nerede?' diye yalvardığını gördüm. Hâlâ ne olduğunu bilmiyor. Çocuklar ne düşünüyor olmalı? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep 'Neredesiniz, gelin bize yardım edin' dediklerini hayal ediyorum. Ve şu ana kadar, şimdi bile bunu yapmadık"sözleriyle dünya kamuoyuna sert bir mesaj verdi.