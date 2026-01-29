İngilizler Sarı-Lacivertli golcünün peşine düştü!

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran'a İngiltere Premier Lig'in önemli kulüplerinden transfer teklifleri olduğu iddia edildi. Bu iddialar gündemdeyken yıldız oyuncu, ayağındaki ağrılar nedeniyle FCSB maçı kadrosundan çıkartıldı. Transferin son gününe kadar Duran yeni takımına imza atabilir. 22 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in ayrılması gündemde olan En Nesyri'nin yerine onu takımdan göndermek istediği belirtildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu kararını yönetime de bildirdi.

Tecrübeli teknik adamın En Nesyri'nin takımda kalmasını ve bir santrafor transferi yapılmasını daha doğru buluyor. Fenerbahçe, bir santraforunu göndermeden yeni bir golcü almayı düşünmüyor. Sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr'dan kiralanan Kolombiyalı yıldız Duran, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Şu ana kadar bekleneni veremeyen Duran'ın Fenerbahçe kariyeri kısa sürebilir.