Galatasaray Senegalli yıldızla el sıkıştı! İspanyol ekibiyle pazarlıklar başlayacak

Galatasaray, transferde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerinden sonra orta sahasını da güçlendirmek için harekete geçti. Galatasaray'da orta saha transferi için gündeme gelen isimlerden olan Villarreal forması giyen Pape Gueye için yeni gelişmeler yaşandı. Senegalli yıldız, Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı. Orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varılmış durumda. Cimbom'un kısa süre içinde Villarreal ile masaya oturup transferi bitirmesi bekleniyor.

OKAN HOCA İSTİYOR

Kapıyı 40 milyon Euro'dan açan İspanyol ekibi, pazarlıklara rağmen 35 milyon Euro'nun altına düşmüyor. Gueye'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini belirten Sarı-Kırmızılı yöneticiler, İspanyol kulübünden bonservis fiyatı ve ödeme planı konusunda biraz daha orta yola gelmesini istiyor. Senegal'i Afrika Kupası şampiyonu yapan golü atan Pape Gueye'yi, Okan Buruk çok beğeniyor ve kadrosunda görmeyi istiyor.

ORTA SAHASINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

1,89 metre boyundaki 27 yaşındaki Gueye, uzun boyuna rağmen yüksek teknik kapasitesi ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Villarreal ile 22 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı

TRANSFER ZİRVESİ

Galatasaray'da aşkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un da katılacağı bir transfer görüşmesi gerçekleştirilecek. Yarın İstanbul'da yapılması planlanan toplantıda transfer gelişmelerinin masaya yatırılacağı öğrenildi. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un bu görüşmede Pape Gueye transferini ve sonrasında alınacak aksiyonları değerlendireceği öğrenildi. İkili arasında yapılacak toplantıda Mauro Icardi ile ilgili de son gelişmelerin masaya yatırılacağı gelen haberler arasında. Galatasaray, devre arası transfer döneminde iki oyuncuyu renklerine kattı.

SAHADA CEVAP VERECEĞİM

Galatasaray'ın sezon başında 30.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Wilfried Singo, bu sezon sadece 10 maçta forma giyebildi. Sakatlığı nedeniyle birçok maçta görev alamayan Fildişili oyuncu, hedef tahtasına kondu. Yıldız oyuncunun bu durumdan çok rahatsız olduğu öğrenildi. Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine, "Hakkımda söylenen sözler beni çok üzdü. Gereken cevabı sahada vereceğim" dediği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle bu sezon 17 maç kaçıran tecrübeli oyuncunun gol ya da asisti bulunmuyor.