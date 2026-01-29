Fenerbahçe, Al Ittihad’ı köşeye sıkıştırdı! Fransız yıldız her an imza atabilir

Fenerbahçe'den 'Golo Kante transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in daha önce görüştüğü ve anlaşma sağladığı 34 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri, Al İttihad kulübüyle masaya oturdu. Yeni sözleşme teklifini yine geri çevirdi ve oyuncusunun Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtti. Bu gelişme üzerine Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali daha da güçlendi. Sarı-Lacivertli yönetimin bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan'a giderek transferi noktalaması bekleniyor. Fenerbahçe, 10 milyon Euro isteyen Suudi kulübüne 5 milyon Euro teklif etmişti. Kanarya, teklifini artırıp transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Türkiye Kupası'nda 14 Ocak'ta oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçı sonrası, "Kante geliyor" müjdesini veren ve işin bitmemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ertan Torunoğulları'nın, bu hafta yeniden Suudi Arabistan'a gideceği öğrenildi. Bu sezon 25 maçta forma giyen başarılı orta saha oyuncusu 2 gol atarken 1 asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun Al Attihad ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TEDESCO: BU MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco FCSB maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca bu maç için sabırsızlandıklarını söyleyerek, "Bize karşı her rakip kim olursa olsun yüksek motivasyonla oynuyor. Rakibin hala 24'te bitirme ihtimali var. Motivasyonu yüksek bir takımla oynayacağız. Savaşçı bir takım ve sonuna kadar pes etmiyorlar. İyi bir stadyumları var. İyi bir maç oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Duran'ın sakatlığı ile ilgili konuşan Tedesco, "Bugün(dün) antrenmanı tamamladı. Ancak daha sonra ağrı şikayeti oldu. Kontrolleri beklememiz gerekiyor. Umarım ciddi bir durumu yoktur" diye konuştu. Tedesco Türkiye'de kulübün sahibinin teknik kararlara karıştığı sorusuna ise, "Teknik kararlara kulübün sahibinin veya başkanın karışmasını tecrübe etmedim. Bu yüzden maşallah" dedi.

LIVAKOVIC ZAGREB'TE

Dinamo Zagreb ile F.Bahçe transferde anlaşmaya vardı. Livakovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Hırvat ekibine dönecek. Sezonun ilk yarısını Girona'da geçiren Hırvat kaleci, İspanyol temsilcisinde yedek kalmış ve resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı. Bu nedenle Livakovic'in Dinamo Zagreb'e transferi için FIFA'dan özel izin çıktığı ifade edildi.